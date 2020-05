Kirby apparaît puis disparaît dans Fortnite

Paraît-il que tout le monde est invité dans la grande fête Royale du week-end de Fortnite et faut croire que c'est vrai ! En effet dans le trailer annonçant la party publié sur le compte Youtube officiel du jeu, on voit au tout début, l'espace d'un quart d'une pico-seconde, ce brave Kirby. Il n'y a pas a discuté, ce n'est pas une boule de chewing gum avec des yeux ni Rondoudou mais bien Kirby... Un hommage probablement mais qui n'a, à priori pas été validé par Nintendo puisque notre guest a disparu des versions du jeu sur mobiles et consoles. C'est le cas sur PS4 et sur Xbox One mais aussi sur Nintendo Switch ou l'invité est flouté comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous.