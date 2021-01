Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning annoncé sur Nintendo Switch

THQ Nordic est de retour en ce début d'année avec un nouveau titre à destination de la Nintendo Switch : Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning. Sorti initialement en 2012 sur PS3 et 360 et en 2020 dans sa version remasterisée sur PS4 et Xbox One, cette version propose aux joueur un jeu remis au goût du jour, accompagné des DLC The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel et Weapons and Armor bundles.

Attendu officiellement pour le 16 mars 2021 sur nos consoles hybrides, nous vous laissons retrouver ci-dessous le trailer ainsi qu'un bref descriptif.