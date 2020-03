Kingdom Majestic débarque en version physique sur Nintendo Switch

Licence signée Raw Fury acclamée par les critiques et les joueurs de par son gameplay minimaliste et son style en pixel art atypique, The Kingdom revient cette année en version physique suite à un partenariat avec Microids. Cette version boîte prend le nom de Kingdom Majestic et embarquera dans sa cartouche les deux titres de la licence parus à ce jour :

Kingdom New Lands

Kingdom Two Crowns

Bien sûr, tous les DLC sortis séparément seront directement intégrés dans chacun des titre. Pour cette sortie physique, Microids a prévu une édition standard, mais également une édition limitée qui seront disponible à compter du 18 juin 2020 . Voici le contenu de cette édition limitée :

Les jeux

Un lenticulaire en 3D

4 artwork qui peuvent être combinées pour représenter une image complète

La bande-son originale des jeux

Une couverture double face

Source : Kingdomthegame