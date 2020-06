Kingdom Majestic trouve sa date de sortie sur Nintendo Switch

Oyé mes seigneurs, si vous n'avez pas encore essayé la licence Kingdom de Raw Fury, nous apprenons que la compilation Kingdom Majestic sortira finalement sur Nintendo Switch le 09 juillet 2020. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel du jeu. Pour rappel, une édition limitée sortira également en format physique et comprendra les éléments suivants :

La compilation Kingdom Majestic – issue de la franchise Kingdom – arrivera finalement dès le 09 juillet 2020 en Europe, sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Pour rappel, cette dernière réunira les titres « Kingdom New Lands » - sorti en 2016 - et « Kingdom Two Crowns » - sorti en 2018 -, ainsi que le contenu déjà publié précédemment. La nouvelle mise à jour Dead Lands, crossover avec le jeu Bloodstained, sera également incluse dans cette compilation, pour toujours plus de territoires à conquérir et de créatures à affronter !

Lors de leurs sorties digitales, ces deux jeux acclamés par la critique avaient rencontré un vif succès auprès des joueurs. Le gameplay de la licence, basé sur l’utilisation de trois boutons seulement, son univers, ses graphismes Pixel Art, ainsi que sa musique avaient laissé aux joueurs un souvenir impérissable… Mais également quelques sueurs froides, lorsque la nuit tombe et que les créatures de l’obscurité font leur apparition pour tenter de dérober votre couronne !