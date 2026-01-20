KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE bientôt disponible sur Nintendo Switch 2 ?

Si les joueurs ont pu (re)découvrir la licence Kingdom Hearts sur Nintendo Switch via des versions Cloud qui n'ont pas vraiment fait l'unanimité, est-ce que 2026 sera l'occasion pour Square Enix de retenter le drop sur Nintendo Switch 2 ? C'est en tout cas ce que semble affirmer "l'insider" Nash Weedle, qui avait fait mouche il y a quelques temps avec l'annonce anticipée de Metroid Dread quelques jours avant l'annonce officielle de Nintendo.

Au menu du jour, ce ne serait pas moins que KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE, la compilation la plus complète à ce jour de la saga, qui contient les titres suivants :

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Jeux jouables : Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Films (cinématiques remasterisées)

Kingdom Hearts 358/2 Days

Kingdom Hearts Re:coded KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

Jeux / expériences : Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage

(épisode jouable servant de prologue technique et narratif à KH III) Film Kingdom Hearts χ Back Cover

(long-métrage d’animation expliquant les événements anciens de la saga) KINGDOM HEARTS III

Alors, est-ce que Square Enix confirmera dans les jours à venir la sortie de cette édition ? Est-ce que Nash Weedle peut être considéré comme un insider à part entière ? Ou est-ce qu'il s'agit juste d'une énième spéculation, et qu'il joue sur le fait qu'il ait visé juste une fois avec Metroid Dread, contre 99 fois où il s'est loupé ? Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent comme le disait notre ancien Président Jacques Chirac.