KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE bientôt disponible sur Nintendo Switch 2 ?
Si les joueurs ont pu (re)découvrir la licence Kingdom Hearts sur Nintendo Switch via des versions Cloud qui n'ont pas vraiment fait l'unanimité, est-ce que 2026 sera l'occasion pour Square Enix de retenter le drop sur Nintendo Switch 2 ? C'est en tout cas ce que semble affirmer "l'insider" Nash Weedle, qui avait fait mouche il y a quelques temps avec l'annonce anticipée de Metroid Dread quelques jours avant l'annonce officielle de Nintendo.
Au menu du jour, ce ne serait pas moins que KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE, la compilation la plus complète à ce jour de la saga, qui contient les titres suivants :
KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX
Jeux jouables :
- Kingdom Hearts Final Mix
- Kingdom Hearts Re:Chain of Memories
- Kingdom Hearts II Final Mix
- Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix
- Films (cinématiques remasterisées)
- Kingdom Hearts 358/2 Days
- Kingdom Hearts Re:coded
KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue
Jeux / expériences :
- Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD
- Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage
- (épisode jouable servant de prologue technique et narratif à KH III)
Film
- Kingdom Hearts χ Back Cover
- (long-métrage d’animation expliquant les événements anciens de la saga)
KINGDOM HEARTS III
Alors, est-ce que Square Enix confirmera dans les jours à venir la sortie de cette édition ? Est-ce que Nash Weedle peut être considéré comme un insider à part entière ? Ou est-ce qu'il s'agit juste d'une énième spéculation, et qu'il joue sur le fait qu'il ait visé juste une fois avec Metroid Dread, contre 99 fois où il s'est loupé ? Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent comme le disait notre ancien Président Jacques Chirac.
????LEAK EXPRESS: KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE va a llegar de forma nativa a Switch 2!— Nash Weedle ???? (@NWeedle) January 20, 2026
¡Está listo, solo falta que Square anuncie su lanzamiento!
✅Información verificada por varias fuentes, @Attackdabacklog puede confirmarlo.
Más revelaciones en el vídeo de abajo???? https://t.co/jcPXCRCB50 pic.twitter.com/lNLq0KM2vs