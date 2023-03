Kingdom Eighties se dévoile sur Nintendo Switch

Nouvel arrivant dans les jeux de stratégie, Raw Fury vient apporter des nouvelles de son prochain titre Kingdom Eighties. N'ayant pas encore de date de sortie précise, nous savons néanmoins qu'il est actuellement attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Kingdom Eighties est une lettre d'amour à l'époque nostalgique des colonies de vacances, des balades à vélo et des samedis matin en pyjama devant la télé. Vous incarnez le Leader, un jeune moniteur de camp qui doit protéger la ville des attaques incessantes du mystérieux Greed. Les enfants du quartier seront à vos côtés, et vous vous ferez de nouveaux amis en cours de route : Le champion, le bricoleur et le magicien vous apporteront leurs compétences et leur soutien dans la bataille.

Caractéristiques principales :