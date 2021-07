King's Bounty II - Découvrez Greflet’s song, la première musique officielle du titre

Petite pause musicale histoire d'entamer ce week-end comme il se doit. Alors que nous sommes dans l'attente de la sortie de King's Bounty II sur divers supports dont la Nintendo Switch, 1C Entertainment and Prime Matte viennent de nous dévoiler la première musique de son OST. Ecrit par le compositeur et producteur primé Raney Shockne, Greflet’s song est interprété par la musicienne et star de Youtube russe Alina Gingertail. Nous vous laissons apprécier son clip ci-dessous.

Pour rappel, King's Bounty II sortira sur Nintendo Switch le 24 août 2021 .

Les ténèbres s'abattent sur le monde de Nostria. Les complots, les sabotages et la nécromancie gangrènent le pays. Mais le salut du royaume, son dernier espoir, est peut-être déjà là, pour riposter et rétablir la paix et l'ordre en Nostria !

King's Bounty 2 est la suite tant attendue de la légendaire série de jeux vidéo King's Bounty, un des RPG au tour par tour les plus emblématiques du genre. Celui-ci approfondit l'héritage de la série avec un scénario entièrement nouveau, ainsi que nouvelles factions, ennemis, et fonctionnalités pour forger le monde ouvert et fantastique d'Antara. Dans des royaumes en proie au chaos, où les comtés réclament leur indépendance et les brigands écument les routes, où toutes les nations au-delà des mers rejettent l'autorité de la couronne, et où des créatures nées de la Calamité attendent, tapies dans l'ombre, de surprendre les voyageurs imprudents, de nouveaux héros deviennent accidentellement le dernier espoir de ces terres.

Ils sont déterminés à mettre un terme au chaos et rétablir l'ordre. Dans la peau de l'un d'entre eux, vous recruterez, entraînerez et commanderez votre propre armée pour survivre à cette aventure non linéaire remplie de trahisons et de sacrifices. C'est en vous battant pour votre propre avenir, en vous montrant plus malin que l'ennemi lors de combats au tour par tour inédits, et en prenant des décisions difficiles que vous découvrirez toute l'intensité de cette saga classique sous une nouvelle forme passionnante.

• UN SCÉNARIO IMMERSIF ÉPIQUE AXÉ SUR LES PERSONNAGES :

Dans la peau d'un des trois héros, portez secours et constituez votre armée personnelle au cours d'un périple dans lequel vous devrez agir en chef et faire des sacrifices si vous voulez survivre. Chacune de vos décisions aura des conséquences profondes et durables.

• UN MONDE GIGANTESQUE UNIQUE À DÉCOUVRIR :

Le monde d'Antara est entièrement ouvert et ne demande qu'à être exploré. Découvrez des endroits secrets et des ennemis redoutables. Antara est un territoire très vaste qui regorge de secrets et de merveilles à découvrir pour les joueurs.

• PERSONNALISEZ VOTRE ESCOUADE ET VOTRE ÉQUIPEMENT :

Chaque escouade dispose de compétences et d'une apparence qui lui sont propres. Levez des armées composées de créatures diverses qui se battront à vos côtés pendant la majeure partie de votre aventure.

• UNE PROFONDEUR TACTIQUE SUR LE CHAMP DE BATAILLE :

L'environnement et le paysage ont leur importance dans King’s Bounty II. Les joueurs devront se battre sur des types de terrains variés, ce qui aura un impact direct sur les techniques employées sur le champ de bataille. Chaque escarmouche aura sa particularité.