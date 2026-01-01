King of Tokyo débarque en mai sur Nintendo Switch

Le légendaire King of Tokyo, le jeu de société culte signé Richard Garfield, créateur du mythique Magic : The Gathering, arrive en jeu vidéo le 21 mai 2026 édité par Microids sur Nintendo Switch et supports concurrents. Le titre aura également le droit à une édition physique classique, ainsi qu'une édition limitée qui contient les éléments suivants :

À propos de King of Tokyo

Jouez un Monstre gigantesque qui détruit tout sur son passage ! Lancez les dés, faîtes les meilleures combinaisons possibles afin de vous soigner, d’attaquer, d’acheter des cartes ou de gagner des Points de Victoire.

À vous d’adapter la meilleure stratégie pour devenir le King of Tokyo au bon moment et attaquer tous vos adversaires en même temps.

Le premier qui totalise 20 Points de Victoire remporte la partie… Le dernier à rester en vie aussi !

Caractéristiques

Mode Solo et Multi Local - Affrontez l'IA dans des parties personnalisables, adaptées à tous les niveaux de difficulté, ou défiez jusqu'à 5 amis dans des combats intenses. Accumulez des points de victoire ou réduisez les points de vie de vos adversaires à 0 pour gagner.



Monstres Légendaires - Incarnez 6 monstres emblématiques : Gigazaur, Cyber Kitty, Alienoid, King, Mecha Dragon, Space Pingouin afin de reigner sur Tokyo !



Cartes Pouvoir - Collectez de l'énergie pendant la partie pour acheter des cartes pouvoir, modifiant ainsi vos stratégies et élargissant vos moyens de gagner. Grâce à ce système de cartes complexe, chaque partie sera unique.



- Collectez de l'énergie pendant la partie pour acheter des cartes pouvoir, modifiant ainsi vos stratégies et élargissant vos moyens de gagner. Grâce à ce système de cartes complexe, chaque partie sera unique. Graphismes et Effets Sonores Dynamique - Une immersion totale et des animations de monstres spectaculaires.

King of Tokyo sera disponible le 21 mai 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, et Steam. Les précommandes sont disponibles.