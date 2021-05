King of Seas - Prenez la mer sur Nintendo Switch

L'attente est enfin terminée pour les amoureux de l'océan ! Développé par 3DClouds, King of Seas est enfin disponible sur Nintendo Switch et plateformes concurrentes. Afin d'en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir ci-dessous son descriptif officiel.

Les tirs de cannons font écho sur les sept mers puisqu'à l'horizon le soleil se lève sur une nouvelle ère de pirates. Lâchez les amarres, dépliez les voiles et lancez-vous au cœur de la tempête qui façonne votre empire. Le meurtre de votre père ne sera pas pardonné.

King of Seas est un jeu d'action-RPG composé d'un monde mortel de pirates à génération procédurale. Avec une intrigue intense, vous vous battrez pour regagner ce qui a été pris et embarquerez dans une aventure épique dans un monde fantastique, rempli de batailles, d'îles perdues et de trésors. Un univers rempli de personnages extraordinaires et de quêtes à en couper le souffle qui vous tiendront ancré pendant que vous ferez tout votre possible pour devenir le roi de tous les pirates.

MÉCANIQUES PRINCIPALES

Histoire: Une série de quêtes qui vous guide dans votre voyage et dévoile les personnages intrigants du monde de King of Seas (Roi des Mers) qui vous emmèneront sur la prochaine route de votre aventure épique.

Génération de procédure: Plongez dans un monde riche, à génération procédurale, qui rafraîchit constamment la mécanique de l'exploration à chaque nouvelle partie.

Monde dynamique: Le monde réagit à chacune de vos actions, les routes navales changent et selon chaque colonie conquise la difficulté s'adapte pour vous donner une constante expérience de défis.

Carte: Un brouillard épais rendra la navigation vers vos objectifs plus difficile, après tout, vous ne voudriez pas perdre la joie de l'exploration, n'est-ce pas ?!

Système de navigation: Les effets atmosphériques influence la jouabilité. Naviguez pendant une tempête à vos risques et périls, fuyez des ennemis et rappelez-vous de toujours d'analyser la direction du vent pour garder le contrôle pendant les batailles. La stratégie commence ici.

Customisation du navire: Cinq types de navires grandement customisables avec des équipements et des systèmes de compétences, tout comme dans n'importe quel jeu de rôle !

Méthode de combat: Ce n'est pas seulement des tirs et des stratégies nautiques, mais également de la rapidité et du spectacle, grâce à la sélection d'une compétence dans un lot de plus de 20 compétences, ainsi que trois branches de talents adaptés à chaque style de jeu.

MÉCANIQUES SECONDAIRES

Missions spéciales: Des récompenses bonus vous attendent lorsque vous aurez terminé ces quêtes secondaires, chaque colonie que vous conquérez sera la source de toutes nouvelles aventures !

Chasse au trésor: Des cartes secrètes sont cachées dans les abysses, trouvez-les et obtenez des indications pour trouver des trésors submergés !

Commerce: Chaque colonie réalise des produits spécifiques avec leur propre valeur du marché. Achetez-les au prix le plus bas possible et vendez-les à d'autres colonies où il y a de la demande. Acheter moins cher, revendre plus cher, c'est la base du commerce !

Pêche: Trouvez jusqu'à 30 espèces de poissons habitants sous la surface de la mer. Pêchez-les tous mais faites attention à l'heure et au temps...

Classement: Chaque bataille gagnée fera augmenter la prime sur votre tête, comparez ça avec la plus célèbre histoire de pirates. Soyez le King of Seas!

Plusieurs difficultés: Le niveau de difficulté ajoute un multiplicateur considérable à la prime obtenue en jeu. Combien serez-vous capable de générer en mode hardcore ?