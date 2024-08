King of Meat annoncé sur Nintendo Switch

C'est à l'occasion de la Gamescom 2024 que Amazon Games a dévoilé son nouveau projet vidéoludique : King of Meat. Développé par Glowmade, le titre est présenté comme un jeu de combat coopératif de 1 à 4 joueurs avec des mécaniques de construction de donjon. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents sans date précise, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Situé dans le monde mystique de Loregok, King of Meat emmène les joueurs dans un univers de dragons, de trolls, de squelettes et, bien sûr, de multinationales. Là-bas, la haute fantaisie côtoie les paillettes, le glamour et la fascination des médias pour la célébrité moderne. Toute cette obsession est focalisée sur le jeu télévisé de survie le plus déjanté que l'on puisse imaginer, King of Meat, où les joueurs sont les protagonistes de l'émission.