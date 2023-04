Killer Frequency nous ramène dans les années 80 sur Nintendo Switch

Team17 vous invite à un voyage dans le temps direction des années 80 dans une ville du Midwest Américain avec Killer Frequency. Alors que nous incarnons un jeune DJ s'occupant d'une radio de nuit, ce dernier va devoir aider ses auditeurs à échapper à un mystérieux tueurs. L'ambiance est posée ! Attendu pour le 1er juin sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de Killer Frequency.

Situé dans les années 1980 dans une ville du Midwest américain où un tueur en série sévit, Killer Frequency suit Forrest Nash, un DJ délabré et présentateur de l'émission de fin de soirée "The Scream", alors qu'il tente d'aider les auditeurs et les appelants traqués par un mystérieux meurtrier masqué.

Au cours de cette horrible nuit, interagissez avec les personnes qui appellent l'émission en utilisant une variété d'options de conversation tout en écoutant attentivement pour trouver des indices et des informations, résolvez des énigmes autour du studio qui pourraient aider à empêcher leur mort macabre, et faites durer l'émission avec des musiques inspirées de la décennie. Dans Killer Frequency, la mort peut être facile mais elle n'est jamais assurée. C'est donc à vous d'aider Forrest à empêcher le massacre, à découvrir la véritable identité du tueur et à maintenir le rythme jusqu'à l'aube.

Caractéristiques principales de Killer Frequency