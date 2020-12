Killer Chambers - Les chambres de torture vous attendent sur Nintendo Switch

Est-ce que vous avez envie d'un jeu vidéo qui vous veut tout sauf du bien pour la fin de l'année ? Développé par Village Bench, Killer Chambers vous propose de survivre aux multiples pièges qui vous attendent dans les salles exiguës du Palais Royal. Vous êtes touché, vous mourrez et vous êtes paré pour recommencer. Disponible depuis le 14 décembre sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 8,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu ainsi qu'un descriptif officiel.

Pour obtenir la couronne du roi et sauver le royaume, Brave Lord devra affronter l'apparition fantomatique de Lord Grave et vaincre les salles mortelles du Palais Royal, férocement protégées par d'innombrables pièges et dispositifs.

Killer Chambers est un hybride entre un jeu de plateforme et un jeu de mémoire. Vous devez survivre dans de petites pièces comblées de pièges pendant un tour de sablier.

Attention! Vous faire toucher une seule fois vous tuera! Pouvez-vous survivre à un impitoyable déluge de balles dans un espace confiné?

Rien n'est laissé au hasard, chaque agencement de piège a été conçu pour être difficile mais amusant à résoudre. De simples réflexes ne suffiront pas pour vous sauver!

Armez vous d'une persévérance masochiste et d'une bonne mémoire (surtout musculaire), et la couronne du roi vous attend!