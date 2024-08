KILL THE PAST: 25 YEARS OF GRASSHOPPER MANUFACTURE - Précommandez le livre qui retrace 25 ans d'histoire du studio

Si l'on parle de Grasshopper Manufacture, les joueurs pourront principalement penser à son patron excentrique Goichi Suda (Suda51), et à des titres comme Killer 7, Lollipop Chainsaw, ou encore l'excellente licence No More Heroes. Il faut dire que derrière ce nom se cache en réalité un studio de développement japonais qui a soufflé ses 25 bougies. Pour cette occasion, Lost in Cult s'est associé au studio pour proposer un nouveau livre qui retracera les 25 ans du studio : KILL THE PAST: 25 YEARS OF GRASSHOPPER MANUFACTURE. D'ores et déjà disponible en précommande, le livre paraîtra dans le courant de l'année 2025 en deux éditions. Les premiers à précommander le livre auront d'ailleurs le droit à une édition signée par Suda51 lui-même. Reste à voir si le prix ne vous effraiera pas (159,99£ pour l'édition Deluxe).

Explorez les mondes uniques et sauvages de Grasshopper Manufacture et de SUDA51, avec des illustrations inédites, des interviews exclusives, des essais et bien plus encore. KILL THE PAST est la célébration ultime et définitive de Grasshopper Manufacture, de ses jeux et de son histoire, telle qu'elle n'a jamais été racontée auparavant.



Sur plus de 400 pages, nous dévoilons les coulisses des jeux phares de ce studio japonais acclamé, adoré et emblématique, racontées par ceux qui étaient là, ainsi que par des partenaires de longue date.



Notre édition Deluxe limitée et exclusive à la campagne de précommande apporte encore plus à la table, avec sa boîte noire magnifiquement gaufrée contenant un trésor d'éphémères Grasshopper supplémentaires, des autocollants, des pin's et des posters, jusqu'à un ensemble complet de 4 livres d'essais séparés sur Killler7, No More Heroes, Shadows of the Damned et The Silver Case.