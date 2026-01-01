Kill it with Fire! 2 sortira début mai sur Nintendo Switch

La chasse aux grosses bêtes reprend de plus belle en 2026 avec la sortie de Kill it with Fire! 2 sur Nintendo Switch. Attendu pour le 7 mai 2026 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Vous êtes l'Exterminateur, en pleine croisade contre une horde d'araignées prêtes à conquérir le multivers. Traversez le mode campagne en solo à la vitesse de l'éclair ou en coop à 4 en ligne. Si vous préférez, vous pouvez aussi lancer le mode PvP Humains contre araignées pour hurler de rire... ou de terreur.

EXPLOITEZ UN ARSENAL D'EXTERMINATION

45 armes et gadgets dignes de l'Exterminateur sont à votre disposition pour affronter la menace à huit pattes. Écrabouillez vos ennemies avec un journal, carbonisez-les façon bacon trop cuit ou dégainez minigun, lance-roquettes et épée laser pour les rayer de la carte.

SAUVEZ LE MULTIVERS

Au long de votre périple arachnicide, vous aurez l'occasion d'explorer sept mondes distincts. Exterminez vos cibles dans un manoir mystérieux, libérez une ville du Far West, sillonnez le cyberespace et enfoncez-vous dans les profondeurs de l'enfer arachnéen. Chaque niveau représente une occasion unique de botter d'ignobles abdomens velus !

RELEVEZ DES DÉFIS

Préparez des potions magiques dans un chaudron bouillonnant. Adoptez les dimensions d'un kaiju sanguinaire et démolissez une mégalopole. Défendez un saloon tenu par des cactus face à des hordes d'araignées sans foi ni loi. Remportez une course de drones dans une réalité virtuelle. Et plus encore !

INCARNEZ (AUSSI) UNE ARAIGNÉE

Je vous entends d'ici : « C'est bien mignon de trucider des araignées, mais moi, je préférerais ÊTRE une araignée ! » Pas de problème : vous n'avez qu'à lancer le mode PvP en ligne à 8 joueurs, aussi connu sous le nom de Chasse aux araignées. De vrais humains affrontent de vraies araignées !