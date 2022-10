Kids VS Parents - La guerre parents / enfants est déclarée sur Nintendo Switch

Breakfirst Games et Just For Games vous proposent de découvrir un nouveau titre où la compétition entre les adultes et les enfants n'a jamais autant été mise en avant. Kids VS Parents se présente comme un jeu idéal pour passer du temps en famille. En attendant sa sortie le 25 novembre 2022 en version physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir les premières images du jeu ainsi qu'un descriptif officiel.

À propos de Kids VS Parents: Kids Vs Parents est un jeu familial au design cartoon qui va amener du piquant dans le quotidien de votre maison ! La vaisselle à faire, le chien à sortir, les chambres à ranger... Toujours des corvées, mais personne pour s'en occuper... Kids VS Parents est LE jeu qui décidera pour vous qui s’y collera ! Affrontez-vous en famille : Parents contre enfants, et que le meilleur gagne ! Pour les parents, pas d’inquiétude ! Les contrôles des jeux sont très simples et utilisent souvent le motion-control : secouez, visez, tournez les Joy-Con de votre Nintendo Switch pour remporter la partie ! Joueur expérimenté ou non, chacun a ses chances de remporter la partie ! 50 mini-jeux vous attendent, dans quatre modes différents : « Family » Challenge : Nulle question de rigoler puisque l’équipe gagnante se verra récompensée ou bien la perdante recevra un gage ! Plusieurs options sont disponibles pour vous donner des idées de gages aussi amusants qu’embêtants, mais libre à vous de créer celui qui correspondra le plus à votre famille ! Exemple : Pénalité « Mettre la table » / Avantage « Choix du film à la télé. » Chaque équipe s’affronte autour d’un mini jeu uniquement, les gagnants/perdants réalisent le gage ! Maison des Rêves : Grimpez les étages de la maison des rêves pour obtenir la plus belle des chambres et profiter d’une super sieste ! Les mini jeux s’enchaînent les uns après les autres, l’équipe qui remporte le mini-jeu monte d’un étage... La première équipe à atteindre le sommet de la maison remporte la partie ! Attention, la maison des rêves est parfois malicieuse ! Des malus et des bonus peuvent être appliqués aux équipes sans aucune raison : Choix du prochain mini jeu, jouer la prochaine manche sur une seule jambe... Tout peut arriver ! Tournoi : Plutôt intello ou gros biscotos ? Dans le mode Tournoi, vous jouez uniquement sur des mini jeux de la catégorie choisie. Quatre tournois différents sont disponibles : - Fan de dessin : Pour les joueurs adeptes du pinceau à l’esprit créatif ! - Question pour un champion : Qui sera le plus malin ? - Maitre des puzzles : Uniquement pour les plus adroits ! - Tous contre tous : Pas d’équipe ici, chacun pour soi, et que le meilleur gagne. Entraînement : Entraînez-vous sur tous les mini-jeux de Kids Vs Parents dans ce mode pour faire pencher la balance de votre côté et vous assurer de la victoire. Plus aucun risque de vous retrouver à faire les tâches ménagères qui seront mises en jeu !