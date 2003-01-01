Kidbash: Super Legend se dévoile en vidéo

Présenté à l’occasion du BITSummit de Kyoto, Kidbash: Super Legend s’est dévoilé via une première bande-annonce qui met en avant son univers rétro, ses personnages en claymation et son gameplay d’action-platformer teinté de roguelike. Édité par Acclaim et développé par les studios indépendants indonésiens Authentic Remixes et Fat Raccoon, ce nouveau titre sortira début de 2027 sur Steam ainsi que sur consoles, sans plus de précision pour le moment.

Caractéristiques principales

Incarnez un héros perdu et oublié – Notre héros, Kidbash, se réveille sans aucun souvenir de son passé, ne conservant que son nom et une envie brûlante de devenir un héros. Après avoir échoué à sauver le village voisin de Mandala, il part chercher l'enseignement du légendaire maître de la montagne, Tao Shen Long, pour découvrir que celui-ci a disparu.

Combinaison d'armes – Remplis la jauge en éliminant des ennemis, et tu pourras combiner deux armes pour en créer une plus puissante, chacune dotée de mécanismes uniques – qui ne s'inspirent absolument pas de Kirby 64.

Trouve de puissantes combinaisons de mods et d'armes – Choisis parmi un ensemble aléatoire de mods qui amélioreront tes capacités de plateforme et de combat. Ces mods s'additionnent même lorsque tu combines tes armes !

Construction du village et progression globale – Aidez une troupe de personnages oubliés à reconstruire leur village détruit. Votre progression globale et le développement de votre personnage sont directement liés à la croissance du village !