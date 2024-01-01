Keylocker s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en septembre 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse en 2026 avec l'annonce d'une sortie physique sur Nintendo Switch et PS5 courant 2026. Fruit d'un partenariat entre Tesura Games, Serenity Forge, le développeur Moonana Games et Maximum Entertainment France, nous vous laissons découvrir un aperçu des versions physiques ainsi qu'un trailer du jeu.

Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action est un JRPG cyberpunk au tour par tour et rythmique, inspiré de la série Mario & Luigi RPG et de Chrono Trigger, dans lequel vous incarnez la chanteuse et compositrice B0B0. Alimentez vos coups avec la puissance électrique de la musique sur cette planète impitoyable en exécutant vos actions en temps réel, à la manière d'un jeu de rythme ! Affrontez les autorités, dévoilez les secrets de Saturne, jouez lors des concerts de votre propre groupe et piratez le réseau pour mettre fin à ce système corrompu, pour le meilleur ou pour le pire.

Choisissez votre voie en tant que rebel cyberpunk, chacun doté de son propre arbre de compétences et de son scénario unique.

Maîtrisez l'électricité grâce à votre propre musique ! Transformez-la en attaque ou en défense selon vos besoins, en alternant entre différents ensembles de mouvements et tactiques.

Un combat au tour par tour classique avec une touche d'originalité : exécutez vos coups en temps réel à la manière d'un jeu de rythme, visez vos tirs, synchronisez vos attaques, parez et bloquez vos ennemis sur cette planète impitoyable.

Pas de rencontres aléatoires ; affrontez vos ennemis de front dans des combats fluides inspirés de Chrono Trigger.

Liez-vous d'amitié avec les citoyens ou trahissez-les : offrez-leur des cadeaux pour gagner leur faveur et faites des choix qui changent le cours de l'histoire avec de multiples fins.

Jouez avec votre groupe pour les amis que vous vous êtes faits dans le mini-jeu Music Show, mettant en vedette des compositions d'Elektrobear (Momodora, Virgo Versus The Zodiac), interprétées par Psamathes.

Personnalisez entièrement vos personnages grâce à une grande variété d'équipements ; débloquez des talents spéciaux à l'aide des clés récoltées sur les ennemis que vous ÉLIMINEZ au combat.

Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action sortira en édition standard, comprenant une feuille d'autocollants originaux et un bon pour télécharger la bande originale façon billet de concert.

L'édition collector comprend :