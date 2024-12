Ketsu Battler : la bataille de fesses sur Nintendo Switch

Dites moi que c'est un cauchemar ? Un jeu de combat ou les combattants auraient une épée qui leur sortirait des fesses et que les joueurs contrôleraient grâce à un Joy-Con inséré dans la poche arrière de leur pantalon ! Croyez-vous qu'un tel jeu puisse exister ?

Il faudra vérifier sur l'eShop européen mais au Japon et aux Etats-Unis, dès le 12 décembre , Ketsu Battler sera prêt pour des batailles de fesses épiques et mémorables ! Plus de détails avec la présentation officielle et les captures d'écran de la fiche eShop US du jeu.

Alors, prêt pour insérer un Joy-Con dans votre pantalon ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires !