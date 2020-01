Kentucky Route Zero: TV Edition arrive sur Nintendo Switch

Alors que le studio Carddboard Computer annonce après plus de sept ans la sortie du cinquième, et dernier acte de son jeu d'aventure épisodique Kentucky Route Zero sur Steam pour le 28 janvier, l'éditeur Annapurna Interactive nous fait savoir que les joueurs sur console ne seront pas oubliés.

C'est sous le nom de Kentucky Route Zero: TV Edition qu'il arrivera sur toute les consoles dont la Nintendo Switch et comprendra tous les actes et interludes du jeu.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu raconte l’histoire de Conway, chauffeur-livreur pour une antiquaire qui cherche à dénicher la fameuse route Zero. D'abord unique protagoniste, il est petit à petit rejoint par une clique de personnages variés. Le groupe voyage sur les routes du Kentucky, aussi bien à la surface que dans les réseaux de grottes du parc national de Mammoth Cave, dans lesquelles sillonnent la mystérieuse route et coule la rivière Echo. Vous allez devoir résoudre les énigmes sous forme d'un point & click plus ou moins corsé pour pouvoir avancer.