Kena: Bridge of Spirits disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch 2

Sorti initialement en 2021 sur consoles PlayStation et PC, Kena: Bridge of Spirits vient de s'offrir une sortie sur consoles Nintendo ce jeudi 26 mars 2026 . Proposé au tarif de lancement de 31,99€ jusqu'au 2 avril, c'est l'occasion pour les joueurs de découvrir les aventures de Kana, une guide spirituelle à la recherche du sanctuaire de la montagne sacrée. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Kena : Bridge of Spirits est une histoire ponctuée d’actions et d’aventures qui se déroule dans un monde charmant qui propose découvertes inattendues et combats rythmés.

Les joueurs repèrent de minuscules compagnons spirituels appelés Rots et se constituent une équipe dont ils améliorent les aptitudes, et créent ainsi de nouvelles façons de manipuler l’environnement.

Kena, une jeune guide spirituelle se rend dans un village abandonné à la recherche du sanctuaire de la montagne sacrée.

Elle tente de découvrir les secrets de cette communauté oubliée et envahie par la végétation où des âmes errantes sont piégées.

Trouver des Rots

Les Rots sont des esprits timides et illusoires qui sont dispersés dans la forêt.

Ils maintiennent l’équilibre en détruisant les éléments morts et en décomposition.

Caractéristiques principales