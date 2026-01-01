KAZUMA KANEKO'S TSUKUYOMI - Le légendaire designer de démons débarque sur Nintendo Switch

Avoir un jeu vidéo où son nom figure littéralement dans le titre, il faut avouer que cela a de l'allure, et ce n'est pas Kazuma Kaneko qui vous dira le contraire. KAZUMA KANEKO'S TSUKUYOMI se présente comme un deck builder mettant en avant le travail de Kazuma Kaneko et ses illustrations cultes de démons. Si les illustrations des monstres que vous verrez dans le trailer vous semblent familière, c'est normal, Kazuma Kaneko est entre-autre reconnu pour son travail sur les démons de la licence Megami Tensei. Disponible à partir du 23 avril 2026 , KAZUMA KANEKO'S TSUKUYOMI proposera aux joueurs une aventure palpitante mélangeant RPG et création de deck sur Nintendo Switch.

Un tout nouveau titre de l'artiste démoniaque Kazuma Kaneko, l'esprit visionnaire derrière un héritage de jeux révolutionnaires.

Tokyo, 20XX. La colossale mégastructure de la baie, "THE HASHIRA", a été coupée du monde extérieur. Vous êtes un "Tsukuyomi", un agent d'élite d'une organisation de défense nationale. Votre mission : infiltrer la zone d'isolement, combattre à travers une tour envahie par des "Jinma" effroyables, et monter jusqu'au sommet pour découvrir la terrifiante vérité.

Une stratégie affûtée : Les batailles de "Cartes Jinma"

Engagez-vous dans des combats de cartes intenses au tour par tour où chaque décision a du poids. Avec une limite de main stricte de seulement trois cartes, vous devez gérer vos ressources avec soin. Lisez les attaques annoncées de l'ennemi et choisissez votre voie : utiliser vos "Cartes Jinma" pour frapper, ou les garder en main pour renforcer vos défenses ? Chaque victoire vous accorde le choix d'une nouvelle carte Jinma à ajouter à votre deck actuel, ouvrant des possibilités infinies de construction de deck stratégique. Faites l'expérience d'un système de combat fluide, rapide et d'une profondeur insoupçonnée.

Une histoire captivante où mythe et réalité entrent en collision

Une saga à perspectives multiples de quatre agents "Tsukuyomi", chacun suivant un chemin divergent. Changez de personnage pour vivre leurs convictions conflictuelles et leurs batailles personnelles. Ce n'est qu'en atteignant le sommet que vous découvrirez la vérité colossale cachée au sein de THE HASHIRA.

Forgez un arsenal unique à travers chaque décision

Vos décisions lors de l'exploration façonnent directement les propriétés des "Cartes de Création" spéciales qui sont gagnées et ajoutées à votre deck au cours de votre aventure. Même si vous tombez au combat, ces cartes ne sont pas perdues dans le néant. Au lieu de cela, vous conservez la chance de les récupérer lors de futures tentatives. À travers des cycles répétés de mort et de renaissance, votre deck s'étend et évolue, vous permettant de créer une configuration qui est uniquement la vôtre.