Kawaii Slime Arena - La gelée monstrueuse envahit la Nintendo Switch

Que pourrait bien donner un jeu si on associait une femme aux oreilles de chat, des gros calibres, et une armée de Slimes ? Cela donne Kawaii Slime Arena, créé par Mitsuki Game Studio, édité sur Nintendo Switch et supports concurrents par JanduSoft. Attendu pour le 22 décembre 2022 , nous vous laissons découvrir un premier trailer ci-dessous, accompagné d'un descriptif complet.

Aidez Yui à vaincre les slimes avec des armes puissantes ! Choisissez parmi de nombreuses améliorations pour la rendre plus forte et battez les arènes pour débloquer toutes les armes et améliorations ! Utilisez différentes armes et améliorations ! Dans Kawaii Slime ARENA vous prendrez le contrôle de Yui, une adorable jeune fille qui devra se battre contre d'étranges créatures : les slimes.



Un terrible fléau qui doit être éliminé et la seule qui pourra faire face à l'invasion est Yui. Elle aura à sa disposition un grand arsenal avec différentes armes. Utilisez les power-ups pour améliorer la puissance de Yui et tuer tous les slimes. Caractéristiques : Combattez la menace des slimes et battez les gros boss.

Utilisez une variété d'armes pour vaincre l'invasion.

Achetez des armes, de l'équipement et des bonus pour vaincre l'ennemi.