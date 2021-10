Kathy Rain : Director's Cut - Résolvez un crime mystérieux sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de point'n click, Kathy Rain : Director's Cut devrait avoir de quoi vous contenter durant ce mois d'octobre. Sorti initialement en 2016, le jeu de Clifftop Games va profiter de cette nouvelle édition pour bénéficier de contenu supplémentaire. En attendant de mettre la main dessus, vous pouvez trouver le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Kathy Rain

Prenant place dans les années 90, Kathy Rain raconte l'histoire d'une étudiante en journalisme au caractère bien trempé qui retourne dans sa ville natale afin d’enquêter sur la mort mystérieuse de son grand-père, récemment décédé.



Armée de sa moto, d'un paquet de cigarettes et d'un bloc-notes, Kathy se plonge dans un mystère local qui l'entraînera dans un voyage déchirant qui entrainera de nombreux bouleversements émotionnels et personnels.



Dès son arrivée en ville, les questions s'accumulent. Que cherchait son grand-père, Joseph Rain, dans les bois, il y a des années ? Qu'est-ce qui a plongé ce héros de guerre dans un état quasi catatonique ? Quels secrets les habitants de cette ville cachent-ils ? Assemblez les indices et suivez les pistes afin de découvrir la vérité !

Nouveautés de Kathy Rain: Director’s Cut :