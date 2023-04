KarmaZoo - Un nouveau jeu en coopération se dévoile sur Nintendo Switch

Fruit de la collaboration du studio parisien Pastagames et de l'éditeur Devolver Digital, KarmaZoo est un jeu de plateforme multijoueur chaotique qui rassemble jusqu’à 10 participants dans un véritable feu d’artifice coopératif. Attendu cet été sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu ci-dessous.

Incarnez l’un des 50 petits personnages mignons, tout de pixels vêtus, et profitez de leurs pouvoirs uniques pour aider votre clan à atteindre l’épiphanie coopérative. Jouez en équipe - même si cela implique de vous sacrifier héroïquement - pour récolter la plus précieuse ressource qui soit : ce bon vieux Karma.

Le mode Loop vous invite à collaborer - entre vieux amis ou avec de nouvelles têtes rencontrées en ligne - pour dompter une série de défis dynamiques à la difficulté croissante. Chaque épreuve s’adapte à la taille de l’équipe, mais également aux personnages choisis par vous-même et vos joyeux compères. Ce qui est beau avec KarmaZoo, c’est que chaque bonne action est récompensée par du Karma, dont vous avez besoin pour débloquer les nouveaux personnages et pouvoirs qui vous aideront dans les futures boucles.

Si vous préférez la compétition, le mode Totem devrait vous plaire : jusqu’à 8 joueurs et joueuses s’y affrontent dans une série de mini-jeux frénétiques et rapides. Bordel et crises de rires garantis.

Un gameplay super accessible, du cross-platform PC et consoles, un système de communication par emote un brin foufou, le tout disponible en pas moins de 22 langues différentes : n’importe qui, n’importe où, peut