KarmaZoo est disponible sur Nintendo Switch

Se présentant comme un jeu de plateforme coopératif joyeux et altruiste, KarmaZoo développé par Pastagames est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour en apprendre davantage sur ce titre atypique, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

KarmaZoo encourage l'entraide, la coopération, et la satisfaction d'avoir effectué une bonne action... même quand la situation dégénère. Tissez des liens authentiques en ligne avec de parfaits inconnus, partagez des moments uniques, et collaborez pour récolter la ressource la plus précieuse qui soit : le Karma.

UN DÉFI INFINI

Le mode Boucle propose toute une série de niveaux de plus en plus difficiles et adaptés à la taille de votre équipe, aux personnages que vous jouez et aux atouts que vous choisissez ensemble. Les parties s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas !

LE POUVOIR DU KARMA

Rendez-vous utile ! Vous avez tout intérêt à rester ensemble, à aider vos coéquipiers à atteindre leurs objectifs, et même parfois à vous sacrifier pour leur permettre de passer un obstacle autrement infranchissable... D'une manière ou d'une autre, chaque bonne action que vous effectuez vous octroie ce doux Karma, nécessaire pour déverrouiller de nouveaux personnages et capacités pour vos prochaines parties.

MULTIJOUEUR EN LOCAL

Vous passez l'après-midi en famille ou entre amis ? Le mode Totem est un mode local idéal pour être joué sur un seul écran : un tournoi où s'affrontent 8 joueurs, dans des mini-jeux rythmés et délirants.

DES PARTIES SUR MESURE

N'importe qui peut jouer et aider ses coéquipiers à obtenir du Karma, joueurs débutants comme chevronnés, de mille façons différentes ! Disponible en 22 langues, le jeu prend en charge le cross-play entre PC et console, et permet la création de salons privés pour profiter des Boucles et Totems entre amis. À bientôt dans le Zoo !