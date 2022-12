Kardboard Kings - Gérez le magasin de cartes de vos rêves sur Nintendo Switch

Les jeux de gestion de boutique c'est bien, mais avez-vous déjà songé à gérer une boutique de cartes à collectionner ? C'est ce que vous propose le jeu Kardboard Kings disponible depuis le 8 décembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 16,79€. Votre objectif ? Reprendre la boutique familiale, et gérer le business en rachetant des cartes, en faisant des ouvertures de booster et à renégociant encore et encore jusqu'à atteindre une place de choix au sein de la communauté des collectionneurs.

Vous incarnez Harry Hsu, un jeune homme ayant récemment hérité du magasin de cartes de son père, un ancien champion du célèbre jeu de cartes ""Warlock"". La réputation de votre boutique est en jeu ! Prenez votre place derrière le comptoir pour jongler entre les requêtes des habitants du coin et vos nouvelles responsabilités de directeur de magasin. Giuseppe, un cacatoès parlant, sera votre guide lors de cette aventure dans le monde de l'achat et de la revente, qu'il s'agisse de procurer des cartes spécifiques à des collectionneurs ou d'aider des clients enthousiastes vivant dans le voisinage. Liste des caractéristiques Achetez, échangez, vendez ou collectionnez - Achetez au bon moment et revendez plus cher, ou rangez vos cartes dans un classeur pour vous la péter.

Des cartes, des cartes, des cartes - Ouvrez des boosters ou rendez-vous sur des sites de vente au détail pour découvrir plus d'une centaine de cartes avec différents niveaux de rareté (et des variantes brillantes !) illustrées par des artistes talentueux.

Un marché imprévisible - Rééditions, cartes bannies, cadeaux dans des menus pour enfants, vols, condamnations par l'église... autant d'événements pouvant affecter le prix de votre inventaire.

Gagnez l'amour de votre communauté - Devenez amis avec les gens du voisinage, écoutez leurs demandes et aidez-les à satisfaire leur obsession en complétant leur collection ou à devenir de meilleurs joueurs. Ils pourraient bien vous aider à devenir la meilleure boutique de la ville.

Créez la boutique parfaite - Un changement de gérant, c'est aussi un changement d'image. Créez votre boutique de rêve grâce à toute une sélection de murs, sols et autres décorations. Tout le monde adore les figurines en terre cuite, non ?

Une histoire intrigante - En bord de mer, les apparences peuvent être trompeuses ! L'apparition soudaine d'un mystérieux client vous amène à vous demander pourquoi il est prêt à vous confier bien plus que de simples informations.

Source : Nintendo