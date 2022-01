Kansei: The Second Turn HD - Un nouveau visual-novel en approche sur Nintendo Switch

Ratalaika Games et sakevisual viennent d'annoncer l'arrivée d'un nouveau visual novel sur Nintendo Switch : Kansei: The Second Turn HD. Proposant de suivre l'histoire d'un adolescent permettant de ramener les morts à la vie, vous serez embarqué dans une sordide affaire de meurtre à résoudre. Proposé au prix de 7,99€ et proposant des sous-titres en français d'après sa page eShop, Kansei: The Second Turn HD sortira sur l'eShop de la Nintendo Switch le 14 janvier 2022 .

Un adolescent doté de la capacité de faire revivre tout cadavre qu'il touche se retrouve mêlé à une autre affaire de meurtre lorsque le propriétaire d'une société renommée meurt dans des circonstances mystérieuses. Cette fois, cependant, il est obligé de faire équipe avec un groupe d'enfants aux capacités aussi uniques que les siennes. Malheureusement, ces nouveaux coéquipiers pourraient s'avérer plus dangereux que le tueur qu'ils chassent. Tout le monde a quelque chose à cacher, et le passé resurgit toujours à un moment. Interrogez des suspects, explorez la maison d'un riche défunt et découvrez les secrets des autres enfants tout en essayant de garder les vôtres cachés. Fonctionnalités Roman visuel et jeu d'aventure

Résoudre un mystère

Graphismes époustouflants dans un style animé

Voix en anglais

Musique originale

Source : Nintendo