Kaichu: The Kaiju Dating Sim - Les créatures géantes aussi ont le droit à l'amour

Qui a dit que les Kaiju, ces monstres mythiques du folklore Japonais n'avaient pas le droit de connaître les joies de l'amour ? Certainement pas Top Hat Studios et le développeur Squiddershins qui viennent d'annoncer la sortie de Kaichu: The Kaiju Dating Sim sur Nintendo Switch et supports concurrents. Au menu de ce titre complètement barré, vous contrôlerez Gigachu, un dinosaure géant à la recherche de l'amour et qui devra rencontrer 6 autres Kaijus du monde entier, et entamer une parade nuptiale sentant bon la destruction de masse. Attendu pour le 7 septembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nousvous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Révélé pour la première fois lors de la Wholesome Direct 2022, ce jeu romantique et léger, dans le style des dessins animés du samedi matin, verra les joueurs jouer le rôle de Gigachu - un dinosaure géant romantique (et radioactif) à la recherche de l'amour. Avec des arrière-plans peints et des Kaiju méticuleusement animés par Jason Boyer (concepteur de Good Pizza, Great Pizza), et un scénario ironique de Ryan Pietz, Kaichu - The Kaiju Dating Sim est sûr de séduire avec son esthétique câline. Dans Kaichu, les joueurs auront l'occasion de rencontrer 6 autres Kaiju du monde entier, allant de la voluptueuse et intelligente mégère du volcan Tephra à l'énorme volaille Garudan. Les Kaiju expriment leurs sentiments et leurs désirs à travers des rituels de séduction complexes et destructeurs. Les joueurs seront guidés par deux fidèles présentateurs de journaux télévisés qui suivent les mouvements des Kaiju à travers le monde. Les joueurs devront faire appel à leur analyse experte pour déduire les goûts, les aversions et les bizarreries de chaque Kaiju éligible afin de trouver l'âme sœur parfaite.