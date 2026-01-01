K-Pop Idol Stories: Road to Debut aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

La K-Pop a le vent en poupe en ce moment, au point où même le secteur vidéoludique commence à se pencher sur le sujet. Déjà annoncé par PQube et le développeur Wisageni Studio, K-Pop Idol Stories: Road to Debut aura également le droit à une sortie en version physique en 2026 sur Nintendo Switch et PS5 grâce à un partenariat avec Maximum Entertainment France. Une occasion idéale pour découvrir ce jeu de simulation de vie nous permettant de gérer notre groupe de K-Pop.

K-pop Idol Stories Road to Debut est une véritable lettre d'amour au monde palpitant de la K-pop ! Dans ce simulateur de vie, vous êtes le manager chargé de repérer les talents, d'organiser les plannings, d'élaborer les budgets, d'alimenter les réseaux sociaux, de choisir la musique et de relooker vos idoles. Votre objectif ? Lancer le prochain grand groupe d'idoles de K-pop !

Choisissez vos recrues :

Chaque recrue a des caractéristiques uniques et une histoire personnelle :

Une fille peut avoir une féroce confiance en soi, ce que les fans adorent, mais peut également perturber la dynamique du groupe.

Une autre peut être une chanteuse timide qui a besoin d'un peu d'encouragement pour briller. Comment gérera-t-elle les projecteurs lorsqu'elle sera prête pour la scène ?

En tant que manager, c'est à vous de comprendre leurs histoires, leurs personnalités et leurs points forts. Rassemblez un groupe d'idoles diversifié et dynamique pour créer une équipe parfaite !

﻿Bande-son originale de K-pop :

﻿Quel est le concept de votre groupe de K-pop ? Choisissez la bande-son de leur premier single, produite par un compositeur de K-pop exclusivement pour ce jeu.

Vos choix comptent :

Quel genre de manager êtes-vous ? Discipliné et direct, ou attentionné et compatissant ? :

Allez-vous donner la priorité à la satisfaction des membres du conseil d'administration du label ?

Allez-vous toujours être honnête avec vos recrues ou garder certaines choses secrètes jusqu'au jour J ?

Le choix vous appartient.

Débloquez et planifiez des horaires :

Devez-vous envoyer vos idoles à des cours de danse rigoureux ou les laisser se détendre avec un cours de yoga relaxant ? Vos choix ont un impact sur la croissance de l'équipe et sur la direction de l'histoire.

Mini-jeux en mouvement : De l’entrainement sur le terrain à la mémorisation des mouvements de danse, participez pleinement au processus d'entraînement. Visez un rang pour vous assurer que vos recrues atteignent leur potentiel ultime.

Découvrez-en plus : En sélectionnant différents endroits sur la carte et en visitant différents lieux, vous pouvez découvrir des extraits de la vie d'autres personnages et peut-être même découvrir leurs secrets...