K-Pop Idol Stories: Road to Debut sera disponible le 16 juillet 2026 sur Nintendo Switch

La K-Pop a le vent en poupe en Occident, et les développeurs comptent bien ne pas laisser passer le filon. PQube, le développeur Wisageni Studio et Maximum Entertainment France avaient récemment annoncé un partenariat pour proposer K-Pop Idol Stories: Road to Debut en édition physique sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous avons désormais confirmation que les éditions physiques seront disponibles dans toutes les boutiques françaises à partir du 16 juillet 2026 .

À propos de K-pop Idol Stories : Road to Debut Le mélange ultime entre la K-pop et les jeux de simulation de vie ! Endossez le rôle d'un manager et créez le groupe d'idoles de vos rêves en repérant des talents, en gérant les emplois du temps, en choisissant les tenues, en planifiant la stratégie sur les réseaux sociaux et en organisant la sortie d'un album parfait. Parviendrez-vous à les mener jusqu'à leurs débuts ? Caractéristiques principales : Ton groupe de K-pop de rêve : Choisis parmi huit stagiaires uniques, de la joyeuse Minji à la timide Ai. La composition et les compétences de ton groupe sont entre tes mains, et c'est à toi de les transformer en stars.

Gère leur emploi du temps : En tant que manager, tu dois trouver le juste équilibre entre endurance, finances et charge de travail. Si tu pousses trop tes idoles, tu risques de les épuiser, mais si tu les chouchoutes trop, tu vas vite te retrouver à court d'argent !

Les relations comptent : les liens que vous tissez déterminent chaque issue. Vos décisions influencent la façon dont chaque personnage vous perçoit, débloquant de nouvelles rencontres, intrigues et fins.

Bande originale K-pop : comprenant des morceaux exclusifs et des pistes vocales spéciales pour les débuts de votre groupe, produites spécialement pour le jeu. Les fans de K-pop vont se ruer sur la liste des titres !

Des mini-jeux immersifs : Repérez de nouvelles idoles, trouvez les bonnes notes pendant les répétitions vocales et maîtrisez les chorégraphies dans des défis rythmiques. Vos performances dans ces mini-jeux déterminent votre succès en tant que manager d'idoles.

Une aventure visuelle : De superbes illustrations dessinées à la main donnent vie à un univers riche. Des émotions et des gestes magnifiquement animés rendent vos idoles plus vivantes que jamais, vous permettant de créer un lien avec elles comme jamais auparavant.