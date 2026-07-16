K-Pop Idol Stories: Road to Debut est disponible sur Nintendo Switch

PQube, le développeur Wisageni Studio et Maximum Entertainment France invitent les joueurs à devenir un manager d'idoles avec K-Pop Idol Stories: Road to Debut, maintenant disponible en dématérialisé et en édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Pour fêter la sortie du jeu, une toute nouvelle bande-annonce de lancement a été dévoilée à l'occasion du Secret Sauce Showcase, offrant aux joueurs un aperçu de ce qui les attend tandis qu'ils guident leur groupe vers la célébrité. Notre test sera également disponible dans les prochains jours dans nos colonnes.

Dans K-pop Idol Stories : Road to Debut, les joueurs incarnent le manager d’un groupe de K-pop et doivent tracer la voie qui mènera leur groupe à ses débuts. Après avoir repéré des talents parmi une sélection de huit recrues uniques, ils constitueront la formation de leurs rêves, développeront les compétences de chaque membre et guideront leur groupe à travers les défis imprévisibles de l’industrie de la K-pop.

Le succès ne repose pas uniquement sur le talent ! Les joueurs doivent trouver le juste équilibre entre travail, entraînement et temps de repos pour que leurs idoles restent au meilleur de leur forme. Chaque décision qu’ils prendront, de la planification de leurs emplois du temps aux relations qu’ils noueront, aura un impact durable qui modifiera les rencontres qu’ils feront et, au final, la fin de leur aventure.

Grâce à de superbes illustrations dessinées à la main, à des personnages magnifiquement animés et à une bande-son K-pop originale, K-pop Idol Stories: Road to Debut offre une immersion totale dans l’univers du management K-pop.