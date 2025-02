Justice Ninja Casey s'offre une sortie européenne en cette fin de mois de février

Sorti initialement sur les Super Famicom japonaises, Justice Ninja Casey s'offre sa première sortie officielle en Occident en 2025 grâce à Ratalaika Games, Shinyuden et Sunsoft. Proposé au tarif de 5,99€ et disponible à partir du 28 février sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de ce jeu mêlant Plateforme et aventure ci-dessous.

Une princesse ordinaire dans un château ordinaire a été kidnappée par un groupe de ninjas mystérieux. Heureusement pour elle, un jeune ninja nommé Casey est au courant de la situation et se lance dans une mission pour la sauver, car... il est le Ninja de la Justice ! Rejoignez Casey et apprenez l’art du ninjutsu alors qu’il explore un monde rempli de secrets et d’ennemis redoutables !

Source : Nintendo