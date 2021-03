Just Die Already le jeu bac à sable qui vous laissera incarner un Boomer annoncé sur Nintendo Switch

Just Die Already est le prochain jeu des développeurs derrière les Goat Simulator. Toujours dans le même esprit absurde, cette fois-ci vous n'incarnerez pas une chèvre mais... un boomer. Voyez par vous-même dans la bande-annonce du jeu, Just Die Already vous laissera donner libre cours à vos fantasmes de vieillesses dans un jeu bac à sable en multijoueur.

Pour l'instant aucune date de sortie précise n'a été donnée pour le titre sur Nintendo Switch mais nous vous laissons contempler le résultat d'un tel cocktail ci-dessous :

Just Die Already est un jeu bac à sable sur un monde où les vieux sèment le chaos, créé par les concepteurs de Goat Simulator.



Incarne un vieux/une vieille dans un futur proche, où les gens ne font plus de gosses. Plus personne ne paie la retraite à cause de ces ingrats de millenials qui préfèrent passer leur temps à jouer à des jeux vidéo au lieu d’aller bosser. Personne ne couvre tes dépenses ni celles des autres vieux. Une seule solution s'impose : tu vas devoir survivre par tes propres moyens.

Comment vas-tu y parvenir dans un monde qui n'attend plus que ta mort ?



Cerise sur le dentier, tu viens d'être viré de ta maison de retraite. Tu vas devoir relever de dangereux défis et explorer le monde à la recherche de tickets de retraite qui te permettront de profiter de soins gratuits.

Mais pourquoi respecter une société qui ne veut plus de toi, n’est-il pas enfin temps d’en profiter pour faire absolument tout ce que tu veux et montrer de quoi les vieux sont capables ?



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES