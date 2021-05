Just Die Already - Les vieux sont de sortie sur Nintendo Switch

Créé par les concepteur de Goat Simulator, Just Die Already est une expérience WTF à découvrir dès aujourd'hui sur Nintendo Switch. Alors que vous incarnez une personne âgée récemment expulsée de sa maison de retraite, votre objectif est de tenter de survivre dans un monde ou absolument tout tente de mettre un terme à vos vieux jours.

Disponible dès à présent sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Just Die Already est un jeu bac à sable sur un monde où les vieux sèment le chaos, créé par les concepteurs de Goat Simulator.

Incarne un vieux/une vieille dans un futur proche, où les gens ne font plus de gosses. Plus personne ne paie la retraite à cause de ces ingrats de millenials qui préfèrent passer leur temps à jouer à des jeux vidéo au lieu d’aller bosser. Personne ne couvre tes dépenses ni celles des autres vieux. Une seule solution s'impose : tu vas devoir survivre par tes propres moyens.

Comment vas-tu y parvenir dans un monde qui n'attend plus que ta mort ?

Cerise sur le dentier, tu viens d'être viré de ta maison de retraite. Tu vas devoir relever de dangereux défis et explorer le monde à la recherche de tickets de retraite qui te permettront de profiter de soins gratuits. Mais pourquoi respecter une société qui ne veut plus de toi, n’est-il pas enfin temps d’en profiter pour faire absolument tout ce que tu veux et montrer de quoi les vieux sont capables ?

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

VIEUX ET CHAUVE

Incarne une personne âgée en rogne, fragile, pauvre et haïssant le monde, un rêve dont tu ignorais l'existence. Tu as enfin un point commun avec tes grands-parents !

L'INCASSABLE… OU PAS

Découvre les joies d'être un vieux débris. Un rien te casse, mais tu peux tout casser.

N'ESSAIE PAS ÇA DANS TA MAISON (DE RETRAITE)

Relève des défis suicidaires, comme : puis-je utiliser une catapulte pour me projeter et écraser quelqu'un, ou être décapité et continuer à mordre ?

UNE MISSION : LA RETRAITE !

Tout ça, c'est cool, mais dans quel but ? Entrer dans une vraie maison de retraite. Logique. Conseil : essaie de rester en un seul morceau pour en profiter jusqu'au bout…

JEU MULTIJOUEUR BAC À SABLE

Joue seul ou en ligne en mode multijoueur jusqu'à 4 personnes. Terminez les défis ensemble ou sème le chaos à leurs côtés, et arrache-leur les membres !

MIEUX VIEUX DEUX FOIS QU'UNE

Tu as la chance de pouvoir incarner un vieux. Un vieux averti en vaut deux.

INTERACTION ILLIMITÉE

Ramasse et utilise tout un tas d'objets : truites géantes, trampolines, armes, câbles, feux d'artifice… Ou encore des bazookas, des haches, des jetpacks… Ça va faire mal !

RÉVEILLE LE BOOMER EN TOI

Sème le chaos chez les millenials et la génération Z (c'est quoi déjà, génération X ?). Les PNJ réagissent en fonction de leur âge, certains riront, d'autres s'enfuiront.

UN JEU À LA HAUTEUR DE TA FOLIE

La ville aux environnements détaillés regorge de secrets et de chemins cachés : explore et expérimente… Comme ça, tu auras vraiment tout vu !

DEVIENS VIEUX

OK, c'est la dernière fois qu'on le dit ! Promis.

ENCORE UNE CHOSE

Attends ! Et on t'a dit que tu pouvais trouver un pistolet à colle pour fixer des feux d'artifice sur un vélo, que tu peux monter ensuite ? Ou que tu peux fixer des ailes à ton bras et que…