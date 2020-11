Just Dance 2021 - Ouverture de la piste de danse en direct de votre salon sur Nintendo Switch

C'est la licence de jeu de danse la plus vendue au monde, Just Dance signée Ubisoft s'est offerte ce vendredi 13 novembre la sortie de son tout dernier épisode : Just Dance 2021. Au programme, plus de 40 nouveaux titres sur lesquels vous pourrez vous déhancher seul ou accompagné, ainsi qu'un accès à tout le catalogue musical Just Dance grâce au programme Just Dance Unlimited.

Ubisoft annonce que Just Dance® 2021, le nouvel opus de la marque de jeu vidéo musical la plus vendue au monde*, est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One et Stadia. Just Dance 2021 sera aussi disponible sur PlayStation®5 et Xbox Series X | S le 24 novembre 2020. À partir de demain, les joueurs pourront rejoindre le challenge TikTok #JustDanceMoves et danser sur la chanson “Kick It” de NCT 127.

Ubisoft annonce également que Bilal Hassani, Sulivan Gwed, Paola Locatelli, et Sundy Jules ont participé à la création d’une nouvelle chorégraphie pour Just Dance 2021 sur une chanson inédite écrite pour l’occasion par Bilal Hassani. Les quatre influenceurs, incontournables depuis plusieurs années grâce à leur présence sur les réseaux sociaux et à leurs différents projets artistiques, ont tous participé à ce projet et collaboré avec les équipes d’Ubisoft sur le choix des costumes, l’élaboration de la chorégraphie ou encore la conception de l’univers graphique de la chanson dans le jeu. Ils ont également eu l’occasion de se rendre au studio d’Ubisoft Paris afin de pouvoir être intégrés dans le jeu et d’apparaitre à l’écran aux côtés du coach qui guidera les mouvements des joueurs durant la chanson « Flash (Just Dance version) ».

Cette chanson, spécialement écrite par Bilal Hassani pour Just Dance 2021, est jouable gratuitement pour tous les détenteurs de Just Dance 2021 en France dès aujourd’hui sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One et Stadia™ et le 24 novembre sur Xbox Series X | S et PlayStation®5.

Les joueurs vont pouvoir se déhancher sur plus de 40 nouveaux titres et découvrir ou redécouvrir jusqu’à 600 chansons avec Just Dance® Unlimited**, le service d’abonnement à la demande en streaming de Just Dance. Chaque exemplaire de Just Dance 2021 offre un mois d’accès gratuit à Just Dance Unlimited***. Offrant aux joueurs encore plus de façons de danser, le jeu propose un nouveau mode Quickplay et un mode World Dance Floor amélioré. De plus, les joueurs verront le retour des modes de jeu classiques de Just Dance à savoir le mode Kids, le mode Sweat et le mode Co-op.

Nouveaux titres de Just Dance 2021 :