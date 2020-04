Just Dance 2020 : des initiatives gratuites pour faire bouger les joueurs

Durant cette période inédite et incroyable que nous vivons (presque) tous en ce moment, nous obligeant à rester confinés dans nos appartements, les initiatives se multiplient afin de nous permettre de rester en forme. L'une d'elle nous vient d'Ubisoft qui pour faire bouger les joueurs à décider d'offrir aux possesseurs de Just Dance 2020, un mois gratuit de Just Dance Unlimited donnant ainsi accès à près de 500 chansons supplémentaires.

Par ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient pas le jeu mais qui voudraient malgré tout se déhancher devant leur(s) écran(s) Ubisoft a mis à jour de nombreuses Playlists sur sa page Youtube avec de très nombreux titres qui resteront accessibles gratuitement durant un mois.

Pour finir sachez qu'une chanson gratuite par jour sera aussi disponible sur l'application Just Dance Now que vous pouvez télécharger sur l'App Store ICI et le Google Play LA.

Source : Ubisoft