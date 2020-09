Jurassic World Evolution - Les développeurs prennent la parole

Avis aux amateurs de dinosaures, à l'occasion de la sortie de Jurassic World Evolution sur Nintendo Switch le 3 novembre 2020 , Frontier Developments vient de dévoiler un premier journal des développeurs à retrouver ci-dessous.

Jurassic World Evolution place les joueurs en charge des opérations sur la légendaire Isla Nubar et les îles environnantes de l'archipel des Muertes.

Les joueurs, responsables de leur destin, peuvent construire des attractions et des installations de confinement et de recherche tout en construisant leur propre Jurassic World.

Ils peuvent, avec la biogénétique, créer de nouvelles espèces de dinosaures qui pensent, ressentent et réagissent intelligemment au monde qui les entoure, et peuvent choisir de contrôler la situation dans son ensemble avec des options de gestion profondes et accessibles, ou ils peuvent s’attaquer de front aux défis sur le terrain ou dans les airs dans un gameplay basé sur l'action.

Chaque choix conduit à un chemin différent et des défis spectaculaires se posent lorsque «la vie trouve son chemin».