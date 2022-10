Jurassic World Aftermath Collection quitte les casques VR pour sortir sur Nintendo Switch

Après avoir effrayé les amateurs de VR sur Oculus Quest avec Jurassic World Aftermath Collection, Coatsink, Universal Games et Digital Platforms nous confirment la sortie du titre sur Nintendo Switch le 10 novembre 2022 . Une occasion de découvrir les deux épisodes dans une seule compilation sous un nouvel angle.

Ayant atterri en catastrophe sur Isla Nublar après la chute du parc à thème Jurassic World, les joueurs se retrouvent piégés dans un centre de recherche abandonné lorsque leur mission de récupération d'informations précieuses tourne au désastre. Pour survivre, ils devront explorer et résoudre des énigmes, tout en évitant une ménagerie de dinosaures féroces, dont des Pteranodons voraces, des Velociraptors rusés et le terrifiant T. rex.

Les joueurs ressentiront le frisson d'être chassés par les féroces prédateurs préhistoriques qui dominent et parcourent l'île. Ils devront se méfier du bruit en utilisant une combinaison de furtivité et de distraction pour éviter les mâchoires trop impatientes de faire des humains leur prochain repas. En explorant avec soin ce monde atmosphérique rendu dans un style artistique distinctif, les joueurs doivent résoudre des énigmes difficiles et trouver un moyen de survivre.

Avec une variété de lieux et de rencontres de dinosaures, Jurassic World Aftermath Collection offre l'émerveillement et l'excitation de la franchise Jurassic World à chaque instant. Les joueurs s'aventurent dans les hauteurs opulentes du bureau du Dr Henry Wu et plongent dans une chambre forte secrète sous le bâtiment dans cette aventure palpitante.