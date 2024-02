Jurassic Park Classic Games Collection - 7 jeux de la licence réunis dans une compilation sur Nintendo Switch

Bienvenue à Jurassic Park ! Avant de vous lancer dans les explications sur le parc en lui-même, laissez-nous vous présenter le concept de Jurassic Park Classic Games Collection. Limited Run Games et Just For Games ont dépensé sans compter pour proposer aux joueurs une compilation physique mettant en avant 7 titres pour célébrer les 30 ans de Jurassic Park. Jurassic Park Classic Games Collection sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 7 juin 2024 .

Jurassic Park (8-bit NES)

(8-bit NES) Jurassic Park (8-bit Game Boy)

(8-bit Game Boy) Jurassic Park (16-bit SNES)

(16-bit SNES) Jurassic Park (16-bit Mega Drive)

(16-bit Mega Drive) Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues (SNES)

(SNES) Jurassic Park 2 (8-bit Game Boy)

(8-bit Game Boy) Jurassic Park: Rampage Edition (Mega Drive)