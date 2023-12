Jubilee - Un nouveau plateformer 2D annoncé sur Nintendo Switch

Disponible depuis 2021 sur Steam, développé par finalbossblues et édité par Red Art Games, Jubilee s'apprête à faire son arrivée sur consoles. Le plateformer 2D sera ainsi disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch le 9 février prochain au prix de 9,99€. Pour les amateurs de versions physiques, une boîte du jeu sera également proposée, mais en exclusivité PS5 uniquement. En attendant de mettre la main sur le jeu, nous vous laissons découvrir un trailer dédié ci-dessous.

Dans Jubilee, vous incarnez un personnage qui a été enfermé pour ne pas avoir payé sa dette. Qui les a mis en place de toute façon ? Vous n'avez jamais voulu payer en premier lieu...

Jubilee est un jeu de plates-formes de précision. Sautez et tournez à travers une variété de défis, sans améliorations ni bonus pour vous aider à atteindre la fin de chaque niveau ! Collectez des pierres précieuses et sauvez des animaux tout en vous frayant un chemin dans le monde non linéaire de Jubilee. Il y a plusieurs chemins dans chacune des régions du monde de Jubilee... Vous devrez vous frayer un chemin jusqu'à la sortie... et jusqu'à votre liberté !