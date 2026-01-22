JSAUX Gaming dévoile sa Split EveryDay Case pour Nintendo Switch 2
Il faut toujours sortir couvert comme nous l'ont rabâcher nos parents, et cela vaut aussi pour nos consoles de jeu. Une rayure est toujours vite arrivée, et c'est après-coup que l'on regrette de ne pas avoir protégé nos joujoux. Du côté de l'accessoiriste JSAUX Gaming, ils viennent de nous dévoiler une nouvelle coque de protection modulable dénommée Split EveryDay Case à destination de la Nintendo Switch 2. Cette dernière se décline en 3 versions :
- Basic - 24,99$
- Full Protection - 29,99$
- Travel Mode Bundle - 34,99$
À noter que les versions Basic et Full Protection sont disponibles depuis le 22 janvier 2026. Le Travel Mode Bundle quant à lui n'a pas encore de date de sortie précise hormis fin-janvier. Nous vous laissons découvrir les différentes spécificités des 3 versions ci-dessous. Point intéressant, les différentes versions sont "dock-friendly", à comprendre compatibles avec une utilisation du dock en mode Salon.
Conçu pour les minimalistes, ce kit met l'accent sur l'ergonomie et la protection « permanente ».
Connexion transparente : la coque arrière ultra-fine permet le chargement et le mode TV sans retirer l'étui.
Poignée redessinée : poignées ergonomiques amovibles avec finition TPU douce au toucher pour réduire la fatigue des mains.
Résistance aux chocs : les matériaux haute densité protègent contre les chocs et les rayures quotidiens.
Pour les joueurs qui privilégient une sécurité robuste et complète.
- Couvercle inspiré du ModCase : une coque avant amovible offre une protection à 360° contre les chutes et les chocs.
- Rembourrage et rangement en EVA : la doublure souple en EVA peut contenir 8 cartes de jeu et offre une absorption supplémentaire des chocs pour protéger l'écran.
Elle se distingue par une couverture magnétique redessinée qui se replie à 45° pour servir de support pour jouer sur une table. Cette édition élégante sera disponible à la fin du mois.
Bonus inclus :
Chaque étui EveryDay Case est livré avec un support pliable gratuit pour la console Switch 2, afin que les joueurs disposent d'un équipement complet dès la sortie de l'emballage.