Journey of the Broken Circle - Un cercle en pleine crise existentielle voyagera sur Nintendo Switch

Nouvelle trouvaille de l'éditeur nakana.io, Journey of the Broken Circle est un jeu d'aventure signé Lovable Hat Cult, suivant l'histoire d'un cercle incomplet en pleine crise existentielle, cherchant un autre membre pour le compléter. En attendant de pouvoir poser les mains dessus courant septembre sur Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous un bref descriptif accompagné du trailer officiel.

À PROPOS DE CE JEU

Journey of the Broken Circle est un jeu magnifique, amusant et intrigant sur un cercle brisé qui se lance dans un voyage existentiel à la recherche de quelque chose pour le compléter. En surmontant les obstacles et en établissant des relations avec différentes pièces, le cercle grandit et se développe en tant que personnage. Il apprend sur le monde et lui-même, et nous, avec lui. En ramassant différentes pièces, le Cercle entre dans différentes constellations relationnelles et obtient différentes capacités physiques affectant la façon dont il interagit avec le monde.