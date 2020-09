Journey of the Broken Circle déboulera sur Nintendo Switch le 18 septembre

Nouveau titre atypique signé Lovable Hat Cult et édité par Nakana.io, Journey of the Broken Circle se présente comme une aventure calme nous mettant dans la peau de Cercle, un cercle incomplet parti en quête de celui où celle qui pourrait le compléter, dans tous les sens du terme. Disponible à partir du 18 septembre au prix de 8€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous son dernier trailer en date.

Rencontrez des personnages fascinants dans votre quête pour compléter le Cercle imparfait, et fusionnez avec certains ! Ces partenaires offrent leurs capacités uniques pour vous permettre de surmonter de nouveaux obstacles et de continuer à découvrir le monde. Ils apportent également leur propre personnalité... Pendant ces 4 à 5 heures de voyage, fait de hauts et de bas, mais toujours ludique et gratifiant, le Cercle en apprend plus sur lui-même, et vous peut-être aussi !

Source : Nintendo