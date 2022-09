JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R - Déchainez votre Stand préféré dès maintenant sur Nintendo Switch

Après une sortie sur consoles concurrentes, JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R est enfin disponible sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée dans une version reboostée. Avec 50 personnages issus de toute la série animée Jojo, et un système de combat modernisé, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE : ALL-STAR BATTLE R est l’adaptation en jeu vidéo de la célèbre série animée. Le jeu reste fidèle au style artistique captivant du créateur Hirohiko Araki avec des personnages aux expressions fidèlement recréées, des cut-scenes de compétences spéciales - les Stands, et des combats intenses avec de nombreux détails. Les acteurs de la VO originale japonaise complètent l'immersion avec leurs phrases cultes et les dialogues inoubliables de la série.

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE : ALL-STAR BATTLE R propose une liste de 50 personnages issus de tous les épisodes de la série animée JoJo. Il introduit également une version complètement modernisée du système de combat du jeu original, en augmentant le rythme avec des arrêts de frappe, des sauts rapides, de nouveaux combos complexes et un tout nouveau système de combat, "Assist". Dans le jeu, les joueurs peuvent vivre les combats les plus populaires de chaque histoire et voir des héros de différents univers interagir pour la première fois, en jouant Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh - la fille de Jotaro la toute première femme protagoniste de la série, et bien d'autres encore.

Dès la sortie, JOJO'S BIZARRE ADVENTURE : ALL-STAR BATTLE R proposer six modes de jeu passionnants :