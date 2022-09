Jitsu Squad - Un nouveau beat'em up 2D attendu cet hiver sur Nintendo Switch

Envie d'un petit beat'em up 2D pour cet hiver ? ININ Games vous propose de découvrir Jitsu Squad. Attendu sur Nintendo Switch et consoles concurrentes cet hiver, le titre de Tanuki Creative Studio aura également le droit à une distribution au format physique.en édition classique et collector, et est d'ores et déjà disponible en précommande sur la boutique de Gamesrocket.

Histoire Contenant l'âme d'un puissant démon, la légendaire pierre de Kusanagi peut accorder des pouvoirs divins à ceux qui l'éveillent, mais elle est restée cachée pendant des siècles. Aujourd'hui, le méchant sorcier Origami, destructeur de mondes et seigneur des ténèbres, a convoqué d'anciens guerriers pour trouver la pierre pour lui, en maudissant leurs âmes et en les transformant en animaux. Heureusement, un mystérieux moine appelé Ramen parvient à sauver quatre âmes de guerriers de l'appel d'Origami : Hero, Baby, Jazz et Aros, qui forment ensemble l'escouade Jitsu ! Caractéristiques Combattez à la vitesse de l'éclair, dans des batailles à forte dose d'adrénaline.

4 personnages jouables - Faites de votre guerrier une véritable légende grâce au système d'amélioration et aux armes secondaires uniques qui ouvrent de nouveaux combos.

Tuez vos ennemis avec style grâce à plus de 100 combos en chaîne, des jongles infinis et des Super Spéciaux épiques qui feront battre votre cœur plus vite.

De puissantes transformations de personnages en jeu vous feront bouillir le sang.

Des tonnes d'ennemis uniques à abattre et 8 planètes différentes à sauver.

Jusqu'à 4 joueurs en coopération locale sur le canapé.

Faites équipe avec un ami dans le mode tag-team à 2 joueurs, où chaque joueur peut choisir jusqu'à 2 personnages.

Entrez dans le champ de bataille tout en écoutant les chansons originales de Johnny Gioeli, chanteur de Crush 40, célèbre pour la musique emblématique de SONIC The Hedgehog.

Les commandes d'entrée des jeux de combat rappellent les années 90.