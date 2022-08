Jitsu Squad s'offre une sortie en version physique sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Tanuki Creative Studio et édité par ININ Studios, Jitsu Squad vient d'être confirmé sur Nintendo Switch et consoles PlayStation dans le courant du dernier trimestre de l'année 2022 en version dématérialisée, mais également en version physique ! Pour en apprendre davantage sur ce nouveau jeu de combat, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous accompagné d'un descriptif complet.

Histoire

Contenant l'âme d'un puissant démon, la légendaire pierre de Kusanagi peut conférer des pouvoirs divins à ceux qui la réveillent, mais elle est restée cachée pendant des siècles. Aujourd'hui, le méchant sorcier Origami, destructeur de mondes et seigneur des ténèbres, a convoqué d'anciens guerriers pour trouver la pierre pour lui, en maudissant leurs âmes et en les transformant en animaux. Heureusement, un mystérieux moine appelé Ramen parvient à sauver quatre âmes de guerriers de l'appel d'Origami : Hero, Baby, Jazz et Aros, qui forment ensemble l'escouade Jitsu !

Caractéristiques