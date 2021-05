Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel - Le titre se dévoile en vidéo

Alors que la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est incertaine suite aux inquiétudes des Japonais de voir débarquer une nouvelle vague de COVID-19 sur l'archipel, nous pourrons au moins profiter du jeu vidéo officiel. Sobrement intitulé Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel, le titre permettra aux joueurs de concourir dans les 18 épreuves olympiques du jeu à compter du 22 juin 2021 .

Afin de célébrer les prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront cet été, SEGA a annoncé aujourd’hui que Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel™ sortira le 22 juin sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, STEAM et Google Stadia.

Avec 18 épreuves olympiques amusantes, un créateur d’avatar original, un mode local et un mode en ligne jusqu’à huit joueurs, Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le Jeu Vidéo Officiel™ offre aux aspirants olympiens de tout âge leur chance de réaliser leur rêve olympique, chez eux ou en ligne.

« Les Jeux Olympiques sont un symbole de l’esprit sportif et de la compétition pour les athlètes et les fans du monde entier » déclare Ian Curran, Président & COO de SEGA of America. « Tokyo 2020 profite de cette énergie positive pour créer une expérience amusante, bénéficiant d’un style arcade afin que des amis ou des familles puissent jouer ensemble, tout en attendant avec hâte le début des Jeux Olympiques cet été ».

Allez plus vite, plus haut et plus loin dans 18 épreuves différentes, en solo ou en multijoueur :

Le 100m

Le relais 4x100m

Le 110m haies

Le lancer du marteau

Le saut en longueur

Le baseball

Le basketball

Le volleyball de plage

Le BMX (Cyclisme)

La boxe

Le judo

Le rugby à sept

Le football

Le 100m nage libre (natation)

Le 200m quatre nages (natation)

L’escalade

Le tennis de table

Le tennis

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel™ propose un éditeur d’avatar pour que les joueurs créent l’athlète olympique de leurs rêves ! Plus de 100 différentes options esthétiques sont disponibles, de la tenue traditionnelle aux costumes plus extravagants tels que des uniformes de pirate ou d’astronaute. Le mode multijoueur jusqu’à 8, les jeux compétitifs et les classements mondiaux offrent une tonne d’options pour les aspirants olympiens afin de s’affronter en ligne dans leur quête pour remporter la médaille d’or.