Jett Rider mini H.E.R.O. - Le Kickstarter a déjà explosé les objectifs pour ce nouveau jeu Game Boy

Console de mon enfance, mais OVNI vidéoludique pour les plus jeunes, le la Game Boy reste encore en 2026 dans les bonnes grâces des collectionneurs, mais aussi des développeurs "néo rétro". Fruit du studio Last Chicken Games et soutenu par l'éditeur JanduSoft, Jett Rider Mini H.E.R.O. est un tout nouveau titre à paraître très prochainement en édition cartouche sur la petite console monochrome de Nintendo. A moins d'une semaine de la fin de sa campagne Kickstarter, le projet a déjà réuni plus de 400 backers, et atteint plus de 21000€ d'engagement de dons sur les 5000 initialement demandés. Si le projet vous fait de l'œil, vous pouvez vous rendre directement sur la page Kickstarter du projet.

Une mini-aventure rétro se déroulant dans l’univers de Jett Rider. Sauvez les Gravonites piégés, explorez des mines dangereuses et devenez un véritable héros portable dans cette expérience au style classique de la Game Boy.

La paix est enfin revenue sur Gravos.

Fusion Bot a disparu, les temples sont silencieux, et Jett Rider profite d’un rare moment de repos. Jusqu’à ce qu’un effondrement dans les mines de gravitonium piège des villageois sous terre. Sa pause brutalement interrompue et son sandwich abandonné, Jett replonge aussitôt dans l’action.