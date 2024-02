Jax Jones X Pokémon : Découvrez le single Never Be Lonely

Le DJ et producteur plusieurs fois disque de platine Jax Jones a dévoilé son nouveau single Never Be Lonely, réalisé en collaboration avec l'autrice, compositrice et interprète allemande Zoe Wees.

Dans le monde de Pokémon, les Dresseurs cherchent à réaliser leurs rêves avec l’aide de leurs Pokémon. Le clip de « Never Be Lonely » nous transporte dans un monde futuriste où Jax Jones et Zoe Wees réalisent une performance à couper le souffle. La magie culmine à l’entrée triomphale de Pikachu, un des Pokémon les plus connus. Illuminant le stade de ses étincelles, Pikachu rassemble la foule dans une grandiose célébration de ce remarquable nouveau single. On notera également l’apparition de Malvalame.

Cette collaboration avec Zoe Wees et Pikachu, c’est un rêve qui se réalise pour moi. "Never Be Lonely" est un voyage sonore au cœur de la musique et de l’amitié, et c’est un privilège d’être rejoints par Pikachu dans cette aventure.

Jax Jones