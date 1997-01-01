JAWS - Les Dents de la Mer de retour sur Nintendo Switch
Sorti initialement en 1997 sur NES, Jaws s'offre un retour sur Nintendo Switch et PS5 pour le début de l'année 2026. Ce miracle de Noël est l'œuvre de Limited Run Games qui vient d'annoncer la sortie d'éditions physiques de ce jeu rétro. Les précommandes seront ouvertes sur la boutique de Limited Run Games du 19 décembre 2025 au 18 janvier 2026, et le titre sera proposé en deux éditions :
- Jaws: Retro Edition - 34,99$
- Jaws: The Bigger Boat Edition - 99,99$
Dans cette réédition du titre classique Jaws sorti en 1987 sur NES, les courageux marins en herbe qui auront le courage d'affronter ce péril pixélisé pourront piloter un bateau dans l'océan et rencontrer une multitude de créatures sous-marines terrifiantes dans leur mission pour vaincre le célèbre grand requin blanc. Sentez la tension monter lorsque le bip de votre récepteur vous informe qu'un danger approche. Améliorez votre navire pour vous donner une chance de lutter contre les dangers des profondeurs et découvrez d'autres navires dotés d'une puissance de feu bien supérieure pour vous assurer de mener à bien votre mission. Vous venez de découvrir un sous-marin équipé de torpilles et de grenades sous-marines ? Souris, fils de poisson !