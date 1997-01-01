JAWS - Les Dents de la Mer de retour sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 1997 sur NES, Jaws s'offre un retour sur Nintendo Switch et PS5 pour le début de l'année 2026. Ce miracle de Noël est l'œuvre de Limited Run Games qui vient d'annoncer la sortie d'éditions physiques de ce jeu rétro. Les précommandes seront ouvertes sur la boutique de Limited Run Games du 19 décembre 2025 au 18 janvier 2026 , et le titre sera proposé en deux éditions :

Jaws: Retro Edition - 34,99$

Jaws: The Bigger Boat Edition - 99,99$